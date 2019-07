Une free party à Saint-Germain-sur-Ay

Saint-Germain-sur-Ay, France

De la musique à plein volume de minuit jusqu'à midi ou presque. A cause du vent, elle a particulièrement résonné du côté du camping de Saint-Germain-sur-Ay. "Je n'ai pas dormi de la nuit", s'exclame Blandine dont c'était la première nuitée sur place. "On avait l'impression que c'était juste à côté," renchérit Pascal.

Dès l'ouverture, les vacanciers ont défilé à l'accueil, raconte Denis Collibeaux, qui n'a lui-même guère dormi. Il est lui même allé voir les gendarmes dimanche matin. "Ils m'ont expliqué que c'était sur un terrain privé, donc plus compliqué que si c'était sur un lieu squatté, mais quand il y a des nuisances sonores, je pense qu'on doit pouvoir faire quelque chose."

Une grande fête presque spontanée

Les amateurs de free parties ont l'habitude de payer des amendes pour tapage nocturne, pour eux, cela fait partie du jeu. D'ailleurs ils s'attachent à rester courtois avec les gendarmes. "S'ils nous disent 'vous baissez un peu', on baisse ; on est poli, respectueux, déclare Alexandre, un habitué. En général ça se passe très bien, je n'ai jamais eu de problème avec les policiers."

Les free parties s'organisent la plupart du temps sur des terrains privés prêtés par les propriétaires, et ne sont donc par définition pas annoncées officiellement. En l'occurrence, le problème de ce week-end vient peut être de la proximité un peu trop grande avec les habitations.

Le maire de la commune Thierry Louis regrette l'absence de concertation : "Qu'ils veuillent faire la fête, je comprends bien. Après, le fait qu'ils nous prennent au dépourvu, c'est quand même une nuisance, ça gêne les riverains et le bétail. Si on était prévenu en amont, peut-être qu'on pourrait leur prêter un terrain un peu plus éloigné. Il faudrait anticiper, c'est ça le problème."

Juste une soirée

Sauf que par principe, ces fêtes se décident au dernier moment et l'information ne circule que par bouche à oreille. Alexandre défend leur droit des participants à s'amuser.

"Les libertés des uns commencent là où s'arrêtent celles des autres, admet-il. Ce n'est pas toujours marrant d'entendre du boum boum, mais ce n'est qu'une soirée et ça s'arrête vite. Et puis on ratisse le champ à la fin, on fait très attention aux déchets. On ne vient pas en mode barbare, ce n'est pas l'idée. Il faut que ça se passe bien avec tout le monde si on veut que ça perdure."

Du côté du camping, une résidente relativise malgré sa nuit blanche : "J'ai été jeune aussi, donc chacun son tour".