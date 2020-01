Une fréquentation en hausse aux illuminations de Laval cette année

Laval, France

Alors que les services techniques s'apprêtent à démonter les décorations de Noël dans les rues de Laval, l'heure est au bilan de la 25e édition des illuminations qui a commencé le 29 novembre.

D'après Béatrice Mottier, adjointe en charge de l'attractivité, 50.000 visiteurs de plus que l'an dernier sont venus admirer ces illuminations dont le thème était "un Noël renversant". Depuis six ans, le budget pour cet événement, qui fait la renommée de Laval, s'établit à 300.000 euros. Malgré une météo très capricieuse avec de forts coups de vents et de la pluie, les curieux n'ont pas boudé les illuminations.

"Le bouche à oreille a énormément fonctionné. Moi j'ai rencontré des gens qui arrivaient de Caen, de Rouen, de la Bretagne. Ils prenaient des chambres d'hôtels pour venir passer le week-end à Laval et vivre les lumières. Cela veut dire que ce pari-là fonctionne" explique l'élue. "La ville apparaît comme dynamique à cette période de l'année, pour cet événement" termine Béatrice Mottier.

Circulation perturbée dans le centre-ville

Attention, à partir de ce mardi 7 janvier et jusqu'à mercredi, le Pont Aristide-Briand sera fermé à la circulation de 8h30 à 16h30. Il sera en revanche ouvert aux piétons de 11h45 à 13h15. Les rues du Général de Gaulle, de la Paix et des Déportés seront aussi fermées mercredi et jeudi de 20h à 2h du matin.

Les décorations de Noël à Laval c'est 156 sapins, 17 tonnes de décorations et de matériel, 50 kilomètres de guirlandes, 442 000 points lumineux ou encore 3 kilomètres de raccordements électriques.