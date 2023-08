Une fresque animée sur l'abbatiale de Chambon-sur-Voueize : une première en Creuse

Une fresque animée géante sera projetée sur l'abbatiale Sainte-Valérie de Chambon-sur-Voueize (au sud-est de la Creuse) tous les soirs du 11 au 15 août. C'est un spectacle inédit, en même une première en Creuse ! D'une durée de quinze minutes, il sera diffusé en boucle entre 21h30 et minuit.

Mettre des étoiles dans les yeux des touristes et leur donner des envies de Creuse

Cette fresque animée a été réalisée par une compagnie lyonnaise (Les Allumeurs de Rêve) qui travaille régulièrement pour la Fête des lumières, à la commande de la communauté de communes Creuse Confluence, pour animer l'été sur le territoire mais pas seulement. "C'est aussi pour nous un élément d'attractivité confie Bruno Papineau, le vice-président de la collectivité, en charge du tourisme. C'est le moyen de montrer en quinze minutes tout ce qu'il peut y avoir sur le territoire. On a une montagne de richesses, de l'abbaye de Prébenoît au viaduc de la Tardes en passant pas la halle du marché de Jarnages, l'abbatiale de Chambon-sur-Voueize, les pierres Jaumâtres ou encore la tapisserie de la Dame à la Licorne". C'est donc un moyen de mettre ses richesses en valeur et "de donner peut-être à des touristes qui sont présents en ce moment l'envie de venir s'installer durablement sur le territoire et de générer de l'économie".

Un aperçu de la fresque animée projetée en avant-première le 10 août. - Creuse Confluence

Cette fresque animée comporte six séquences, elle dure donc un quart d'heure et est projetée en boucle. Bruno Papineau recommande de la regarder au moins à trois reprises sous des angles différents (de face et de côté) pour ne rien rater des scènes illustrées par les graphistes lyonnais. Une équipe de trente personnes qui a travaillé sur le projet depuis le printemps dernier.

Le spectacle est gratuit pour le public, mais sa réalisation a coûté 120 000 euros, supportée à 80% par des subventions européennes notamment. Le reste à charge est supporté par Creuse Confluence et la commune de Chambon-sur-Voueize.