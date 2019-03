Une galerie d'art contemporain bientôt ouverte dans le quartier du Voeu à Cherbourg

Un portail métallique attire le regard depuis quelques semaines juste à côté de l'église du Voeu. Dessus, on peut y lire "La Bouée - art contemporain". C'est la nouvelle entrée permettant d'accéder aux anciens bains-douches en pleine mutation. D'ici quelques mois, le bâtiment abritera une galerie d'art. Et c'est un artiste installé à Martinvast, Jack-Adrien Martin, qui est à l'origine du projet. "Je cherchais un site à Cherbourg pour exposer. Habitant dans le quartier, je passais régulièrement devant ces bains-douches abandonnés et je me disais que l'endroit serait idéal". Après une visite avec la mairie, propriétaire des lieux, et malgré l'état du bâtiment dont la toiture est en partie détruite, Jack-Adrien Martin est emballé. "Je ne voulais pas devenir propriétaire. Ca a pris du temps, mais on en est arrivé à l'idée de signer un bail emphytéotique de 30 ans, pour un loyer d'un euro par an". Un bail signé en juillet 2018 entre la mairie et l'association "les Regardeurs associés", créée par l'artiste.

Le bâtiment des bains-douches avait ouvert en 1911 avant de devenir dans une salle des fêtes puis la salle du cercle celtique de Cherbourg. © Radio France - Benoît Martin

Bientôt une ouverture pour présenter le projet aux riverains

Débute ensuite la période des travaux. "Le bâtiment était enclavé et il fallait réaliser un accès", souligne Jack-Adrien Martin. "Le diocèse a accepté de céder une partie du parking du presbytère voisin, et la mairie de Cherbourg a pris les travaux d'accès aux bains-douches à sa charge". Suivent les travaux de remise en état de la toiture. Deux vastes verrières viendront prochainement remplacer celles qui se sont effondrées et garantiront un éclairage naturel idéal de cet espace d'environ 100 m2. "Il reste encore beaucoup à faire, notamment les aménagements intérieurs, l'aménagement de sanitaires et l'électricité". Jack-Adrien Martin qui a appris à être patient depuis le début de ce projet ne se risque plus à donner une date précise pour l'ouverture de la galerie. Il espère simplement que ce sera d'ici la fin de l'année.

En attendant, dès que les verrières seront installées, Jack-Adrien Martin compte ouvrir le lieu aux riverains, histoire de faire connaissance avec cette galerie inédite baptisée "la bouée". Un nom qui s'imposait après la découverte d'une ancienne bouée de navire quasi intacte dans les gravats qui ont été évacués.