Une galupe comme on n'en fait plus remonte l'Adour de Saubusse à Bayonne

Francis Planté ne savait pas quoi faire de sa retraite. Le Landais, vice-président de l'association Adoura, a décidé, en 2018 autour d'un verre de rosé avec des amis de "sauver" la galupe, dont il venait d'entendre parler, échouée à Guiche, au Pays basque. Cinq ans plus tard, le bateau tout en bois, refait de la cale jusqu'en haut du mât, a retrouvé son milieu naturel. Partie de Saubusse, la galupe remonte l'Adour jusqu'à Urt, comme autrefois.

ⓘ Publicité

Transports de marchandises

Après une arrivée à Guiche ce vendredi soir, la galupe a passé l'après-midi de ce samedi à Urt, au Pays basque. © Radio France - Manon Claverie

De 1890 à 1950, les galupes servaient de bateaux de transport de marchandises, grâce à la force du courant uniquement. "Elles chargeaient vu vin, des poteaux de pins dans les Landes et les apportaient jusqu'à Bayonne, puis au retour elles récupéraient à Guiche et Bidache de la pierre, que l'on remontait jusqu'à Saubusse dans les Landes, qui était autrefois un port", explique Francis Planté. Aujourd'hui l'Adour s'est vidé et les camions se chargent du transport.

Jean Duboué, auteur d'un livre sur le sujet, né à Urt, petit-fils de constructeur de bateau, est ravi ce samedi après-midi à l'ancien port d'Urt de voir à nouveau une galupe de la sorte. "C'est la seule résistante des bateaux de l'Adour ! Il n'y en n'a plus aucun. Ou alors ils ne sont qu'en plastique. Je suis très content de voir que des gens s'intéressent au patrimoine, du moins à ce qu'il en reste".

Ambassadrice des villages de l'Adour

Marc, installé à Urt il y a un an et demi, a emmené son petit-fils de 6 ans voir la galupe. "C'est très important de connaître le patrimoine et de le transmettre aux générations suivantes. Il faut s'intéresser aux nouvelles technologies mais il ne faut pas oublier le passé. Parce que le passé nous permet de réfléchir sur l'avenir", philosophe-t-il.

Pendant les travaux un plongeur a retrouvé cette pierre de Bidache au fond de l'Adour, à Guiche. © Radio France - Manon Claverie

Aujourd'hui l'association Adoura veut faire de cette galupe une ambassadrice de l'Adour, qui fédère les villages traversés par le fleuve.

La galupe, reconstruite grâce à des dons uniquement, fait escale depuis une semaine dans les villages qui ont aidé à sa réhabilitation. Rivière-Saas-et-Gourby, Pey, Port-de-Lanne, Guiche, Urt... elle devait aller jusqu'à Bayonne mais à quatre jours des Fêtes, sécurité oblige, c'est impossible. Elle ne manquera pas d'y revenir. Son nom, issu de ses premiers constructeurs : Bayoune.