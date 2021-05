Une grande brocante à Mont-de-Marsan pour le week-end de la Pentecôte

Plus de 150 exposants et des milliers de visiteurs sont attendus pour cette brocante qui s'installera autour des arènes du Plumaçon de Mont-de-Marsan.

Plus de 150 exposants sont attendus à la brocante de Pentecôte à Mont-de-Marsan - Image d'archives

Il s'agit, selon les organisateurs, de la toute première brocante de cette envergure en France depuis le déconfinement. Et c'est à Mont-de-Marsan (Landes) qu'elle est annoncée. Cette grande brocante sera organisée le week-end de la Pentecôte, les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mai, autour des arènes. Plus de 150 exposants professionnels seront présents, dont certains venus de l'étranger, notamment d'Espagne. C'est sur l'esplanade des arènes, dans un espace de 18.000 mètres carrés que les marchands s'installeront. L'entrée, pour les visiteurs, sera gratuite. Des milliers de personnes sont attendues.

La ville et les organisateurs professionnels travaillaient depuis plusieurs semaines sur cet événement, sans savoir s'ils pourraient se tenir en raison des règles du confinement. Finalement, la préfecture a donné son accord et, sauf changement de dernière minute, la brocante pourra se tenir, avec un protocole sanitaire précis.

Tout le périmètre de la brocante autour des arènes sera clos, avec des barrières et il y aura seulement trois points d'entrée. Le masque sera obligatoire. Seulement 1000 personnes seront autorisées en même temps à l'intérieur.

Il s'agit de la troisième grande brocante organisée en trois ans à Mont-de-Marsan. En 2019, lors du week-end de la Pentecôte, c'est dans le centre-ville que les exposants s'étaient installés et 15.000 visiteurs étaient venus, selon la ville. L'an dernier, en 2020, la brocante s'était installée au parc Jean Rameau, lors du week-end du 15 août.