Une grande exposition des dessins de Cabu en Occitanie l'année prochaine

Alors que la France commémore aujourd'hui et demain l'anniversaire de l'assassinat terroriste de Samuel Paty, la Région Occitanie annonce qu'elle accueillera 350 dessins originaux de Cabu, tué en 2015 lors de l'attaque de Charlie Hebdo, exposés il y a quelques mois à la Mairie de Paris.

La Région Occitanie annonce qu'elle travaille à l'accueil, en 2022, d'une grande exposition des œuvres de Cabu, le célèbre dessinateur de presse tué les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'exposition "Le Rire de Cabu" conçue avec la Ville de Paris avec la veuve du dessinateur a ouvert d'octobre à décembre 2020 à l'Hôtel de Ville, elle a repris entre janvier et décembre dernier. Il est aussi possible de visiter virtuellement cette exposition.

Paris expose les caricatures de Cabu, assassiné lors de l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

D'Anne Hidalgo à Carole Delga, cette exposition s'exportera pour la première fois en dehors de la capitale, et la maire de Paris a choisi l'Occitanie de sa camarade socialiste et soutien de toujours. La Région cherche actuellement un endroit suffisamment grand où exposer ces 350 dessins.

Cette exposition nous permettra de renouer avec les grands combats de Cabu, qui sont aussi les nôtres : la liberté d'expression, la lutte contre toutes formes d'intégrisme, l'écologie et le pacifisme - Carole Delga

Méthode de dessin de Cabu. Expo "le Rire de Cabu" à Paris © Radio France - Anais Martin Cauvy

Ce vendredi 15 octobre, en hommage à Samuel Paty, projette le portrait du professeur assassiné et des extraits du recueil "Touche pas à mon professeur " réalisé par les élèves et enseignants du collège Jean Racine à Alès sur les façades des Hôtels de Région de Toulouse et Montpellier de 19h30 à minuit.