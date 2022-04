Une grande fresque de l'artiste belfortain Saype à Venise, en marge de l'ouverture de la biennale

"Je suis très honoré de pouvoir faire partie de cet événement." À seulement 33 ans, l'artiste Saype s'associe à la biennale, la grande messe du milieu de l'art à échelle mondiale. Pour l'ouverture de l'événement, il a réalisé une fresque sur une barque de quarante mètres, sur le Grand Canal. Elle représente deux mains agrippées l'une à l'autre, comme toutes les autres œuvres intégrées à son projet "Beyond Walls" (au-delà des murs). Il donnera également plusieurs conférences dans le pavillon de l'Italie, au cours de la biennale, pour en parler.

"Beyond Walls" a débuté en 2019, avec des premières fresques éphémères au pied de la Tour Eiffel, puis l'artiste a entamé son tour du globe pour "créer symboliquement la plus grande chaîne humaine au monde". Andorre, Genève, Berlin, Ouagadougou, le Cap, ou encore Turin ont vu d'immenses mains apparaître sur leur sol. Par ce biais, Saype met en avant l'entraide et la solidarité : "Je suis intimement convaincu qu'on est dans un monde qui se polarise, mais qui est aussi hyper-connecté. Je crois que l'unique solution qu'on a, c'est de travailler main dans la main pour résoudre les différentes problématiques qu'on a, que ça soit social, environnemental ou économique."

La dernière œuvre de Saype flotte sur le Grand Canal de Venise. - Saype

Son prochain projet aura lieu à Belfast, en lien avec la guerre civile qui a touché l'Irlande pendant trente ans. "La particularité de mon boulot, c'est que je vais à la fois me nourrir du lieu où je peins et de son histoire", raconte l'artiste. Ensuite la plage de Rio de Janeiro : "J'ai peint au Bénin, d'où 14 millions de personnes ont été déportées pendant l'époque de l'esclavage. Et la plupart de ces gens ont été soit au Brésil, soit aux Antilles. Du coup, je vais refaire ce pont symbolique de l'histoire entre le Bénin et la plage de Rio".

La barque sur laquelle est peinte les fresques, mesure 40 mètres de long. - Saype

Pour la réalisation de son projet, l'artiste s'auto-finance quasiment entièrement, afin de se garantir une "liberté de création". Il gagne ensuite sa vie en vendant des œuvres annexes ou encore les photos prises par drone, de ses immenses mains. Il décrit ses créations comme éco-responsables, car il met un point d'honneur à avoir l'impact écologique le plus minime possible. Il peint d'ailleurs avec de la craie et du charbon, qu'il pulvérise ensuite avec un pistolet à air. Il essaie aussi de limiter ses déplacements au maximum, enchaînant par exemple plusieurs peintures consécutivement, dans plusieurs pays limitrophes une fois rendu en Afrique, afin éviter les aller-retours.

Le projet "Beyond Walls" a débuté au pied de la Tour Eiffel, en 2019. - Saype

Saype devrait également réaliser un projet sur le Territoire de Belfort, pour les 100 ans du département, fin juin. Il devrait révéler la thématiques et le lieu prochainement, sur ses réseaux sociaux.