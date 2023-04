Une Gratiferia creusoise à La Celle-Dunoise, ou l'art de redonner vie à des objets du quotidien

Gratiferia, ou "foire gratuite" en français. Le mot n'est pas forcément très connu, le concept non plus, mais la commune de La Celle-Dunoise a décidé d'en faire un événement incontournable de la vie de la commune. Inventé en Amérique du sud, la Gratiferia consiste à récupérer des dons en tout genre, que ce soit de la vaisselle, du textile, des livres ou encore de l'électroménager. Seule condition requise, donner du matériel encore fonctionnel et en bon état.

ⓘ Publicité

Le principe est ensuite très simple. Les visiteurs peuvent repartir avec les objets de leur choix, sans débourser un seul centime ! "Plutôt pratique à un moment où la vie coûte de plus en plus chère", confie Alain, un des organisateurs. Le concept semble en effet plaire, puisque la Gratiferia de La Celle-Dunoise en est déjà à sa quatrième édition.

Des dons de toutes sortes

Sur près de 100 mètres carré de tables et de stands, on retrouve donc des trésors de toutes sortes, livrés aux mains curieuses des visiteurs. Un stand de restauration, gratuit lui aussi, est aussi à la disposition de tout le monde. "C'est avant tout un moment de partage", pour Michel Minaret, le président de l'association "Et au milieu coule la Creuse", une des organisatrices de l'événement.

Un stand rempli de gâteaux, et c'est gratuit ! © Radio France - Marius Delaunay

Une dizaine de bénévoles chapeautent l'organisation de l'événement. Un rendez-vous désormais très prisé des amateurs de vide-grenier et bonnes occasions, puisque les passants viennent de tout le département. Une cinquième Gratiferia est d'ailleurs prévue en septembre ou en octobre prochain à La Celle-Dunoise.