Une guinguette pour fêter les beaux jours à Avignon

La guinguette installée à Avignon place Crillon a rassemblé la foule ce dimanche.

Comme un air des années 30, ce dimanche, dans les rues d'Avignon !

Une guinguette s'est posée quelques heures dans l'intra-muros, place Crillon.. C'était une première, et ça a été un franc succès : Enfants, parents et grand-parents... Toutes les générations se sont rassemblés pour danser.

La Guinguette de l'Oulle enchante la place Crillon d'#Avignon, pour sa première édition. .@VilleAvignon pic.twitter.com/102rtnzVvg — France Bleu Vaucluse (@bleuvaucluse) May 14, 2017

Robert 71 ans : "C'est la fête, on aime bouger, faire vivre les places avignonnaises. On rencontre de charmantes danseuses." A son bras, Maryline, cavalière en jean : "On est venu ici pour une vraie ambiance guinguette, ça fait plaisir de voir que la ville vit un petit peu".

Un moment de danse et de retrouvailles aussi pour Marie-Thé, qui s'approche du couple : "Cet ami, ça fait des années qu'on ne s'était pas vus, c'est avec plaisir qu'on se retrouve !"

Guinguette © Radio France - Lauriane Delanoé

Parmi les plus jeunes, Néo, 10 ans, qui a invité sa copine de classe Zoé :"J'ai dansé, j'ai un peu joué"

Lunettes noires sur le nez, deux jeunes femmes d'une vingtaine d'années n'ont pas l'intention de faire longtemps tapisserie ."On attend qu'on nous invite ! On aime tout à 24 ans et encore plus la guinguette ! C'est festif, encore mieux que les soirées électro. Comme quoi ce sont les soirées des anciens qui sont les meilleures !"

Ravis aussi, les serveurs qui s'activent le long des longues planches de bois : "Il ne nous reste plus rien ! Les gens n'hésitent pas à prendre plein de bouteilles de vin ! C'est convivial, les gens s'amusent..."

La guinguette devrait revenir une à deux fois par an à Avignon.