Une guitare Torres vendue 142 000 euros aux enchères à Vichy

"Les prix peuvent s'envoler assez vite, je l'espère en tout cas", avait sourit Etienne Laurent avant la vente. Le commissaire-priseur en charge de la vente de cette guitare si particulière avait vu juste. Estimée à 100 000 euros, l'instrument a finalement trouvé acquéreur ce samedi à 142 000 euros, après enchères au milieu de 700 autres modèles en vente ce samedi.

Le Stradivarius de la guitare

Si cette guitare attire tant les acheteurs, c'est notamment par sa rareté. Les instruments originaux d'Antonio de Torres se font de plus en plus rares sur le marché. L'Espagnol est en quelque sort le père de la guitare moderne, "le Stradivarius de la guitare", explique Etienne Laurent. Un modèle façonné en 1882 pour un couple princier franco-russe, légué par la suite à une communauté religieuse de Bretagne, là où il sera retrouvé bien des années plus tard.