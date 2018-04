On imagine que les discussions ont du être vives pour choisir 100 objets parmi les 7 millions de la prestigieuse collection du British Museum pour raconter l'histoire du monde. Mais les scientifiques ont finalement réussi à s'entendre sur des objets des 4 coins du monde qui pour le premier remonte à 2 millions d'années.

Il s'agit de sarcophages égyptiens, de poivrier anglais, statuette péruvienne, de lyre irakienne, jeu d'échec écossais ou encore de marionnettes javanaises. Tous racontent la vie quotidienne depuis la préhistoire, les croyances, les échanges entre les peuples, un moyen de révéler leurs ressemblances explique le directeur du musée des beaux arts de Valenciennes, Vincent Hadot

ça raconte notre humanité, ses points communs entre l'homme d'il y a 2 millions d'années et l'homme d'aujourd'hui, entre l'homme du bout du monde et celui que nous connaissons. Ça montre l'histoire des cultures humaines, qui est une grande histoire avec un grand H

150 à 200 000 visiteurs attendus

Dans la dernière salle consacrée à notre époque ; on trouve des objets plus étonnants comme des pins sur les candidats aux élections américaines, des gravures représentants un couple gay ou encore un maillot du joueur de foot Didier Drogba. Même si ce maillot n'est pas une oeuvre d'art il raconte la mondialisation car il s'agit d'un vêtement de contrefaçon fabriqué en Indonésie, acheté au Pérou, d'un joueur ivoirien qui jouait dans un club anglais financé par les Russes.

Et puis le dernier objet le 101° est une création qui réunit les 2 fleurons du Valenciennois, la Yaris de Toyota et les films d'animation de Rubika l'école numérique.

Avec cette expo évènement la ville espère attirer entre 150 et 200 000 visiteurs, soit plus du triple de la fréquentation annuelle du musée, et pour ça le musée sera exceptionnellement ouvert le mardi après-midi, 2 nocturnes sont aussi programmées, et tout un tas d'animations dans la ville jusqu'au 22 juillet à retrouver sur le site consacré à l'exposition.