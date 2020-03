Une histoire en breton n°5 : Tarja al logodenn

Tarja la petite souris est bien triste, car elle n'a pas d'amis. Pourquoi ? parce qu'elle est grise, alors que toutes les autres souris sont blanches. Un jour, elle trouve un pot de peinture... écoutez la suite de cette histoire écrite par Vanessa Mevel, et lue par Erell Beloni.

Trist eo al logodenn Tarja, rak n'eo ket gwenn evel al logod all. Gris eo, evel he mamm hag he zad. Abalamour da se n'o deus ket c'hoant al logod all da c'hoari ganti. Un deiz e kav Tarja ur podad livioù...

"Tarja al logodenn" skrivet gant Vanessa Mevel Copier

Skrivet eo bet "Tarja al logodenn" gant Vanessa Mevel, ha lennet eo gant Erell Beloni. Embannet e oa bet an istor-mañ er gelaouenn Rouzig, savet gant Keit Vimp Bev.

