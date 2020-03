Une histoire en breton n°6 : Padrig hag e vignoned

Padrig croise plein d'amis sur le chemin de l'école ! Ce monsieur, d'accord c'est un arbre, mais ça ne l'empêche pas de dire bonjour ! Et ce rocher, c'est en fait un renard ! Et la sirène, et les lutins... existent-ils vraiment ?

Padrig a gomz gant un toullad mignoned war hent ar skol. Un den laouen, ul louarn o kousket, ur pesk bras en oabl, ur vorganez er stêr... Saludiñ a ra anezho bep mintin ! Met daoust hag eñv eo mignoned gwir ?

"Padrig hag e vignoned", skrivet gant Julien Lamanda Copier

Skrivet eo bet "Padrig hag e vignoned" gant Julien Lamanda, ha lennet eo gant Erell Beloni. Embannet e oa bet an istor-mañ er gelaouenn Rouzig, savet gant Keit Vimp Bev.

