Une histoire lue en breton n°2 : "An euzhvil a blije an istorioù dezhañ !"

Pendant toute la durée du confinement lié à l'épidémie de coronavirus, France Bleu vous accompagne au quotidien. Vos enfants scolarisés en breton sont coincés à la maison ? Écoutez avec eux l'histoire du monstre qui aimait les histoires !

Un euzhvil a zo dindan ar gwele ! Ha n'eo ket forzh peseurt hini : unan a blij an istorioù dezhañ avat. Met Bernez a zo re skuizh evit c'hoari, ha Tad ha Mamm a zo o kousket er gambr e-kichen.

Kregiñ a ra da zibunañ al lizheraoueg... Selaouit pezh a c'hoarvezo goude !

An euzhvil a blije an istorioù dezhañ skrivet gant Jean Bossard Copier

An euzhvil a blije an istorioù dezhañ ! a zo bet skrivet gant Jean Bossard, hag embannet er gelaouenn Rouzig gant Keit Vimp Bev. Lennet eo an istor gant Erell Beloni.

Retrouver toutes les vidéos en breton

Pour visionner l'ensemble des vidéos en breton de France Bleu Breizh Izel, rendez-vous sur Dailymotion.