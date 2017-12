Perrigny, France

La France a une nouvelle Miss depuis le 16 décembre, Maëva Coucke, mais connaissez vous Miss Belle de France ? C'est un autre concours de beauté et pour représenter la région quoi de mieux qu'une icaunaise ?

Elle s'appelle Mailys-Romane et habite à Perrigny. En novembre dernier, elle a été élue Belle de Franche Comté 2017 - 2018. Elle participera donc au grand show pour désigner la Belle de France au mois de mars prochain à Lyon.

Un concours plus accessible

Ce qui a d'abord plu à Mailys-Romane, ce sont les critères de Belle de France sont plus accessibles que Miss France : "c'est un concours _ouvert aux filles d'1.60m et plus_, alors que Miss France c'est 1.70m minimum ! C'est pour cela que ça m'a plu on sort des critères de concours traditionnels. Je fais 1.65m, il me manquait 5 centimètres pour participer à Miss France!"

la jeune femme fait des shooting photo dans l'Yonne © Radio France - SC

Un icaunaise à un concours national je trouve ça quand même important ! - Mailys-Romane Belle de Franche Comté

Mais qu'importe, cette étudiante en BTS commerce international qui trouve aussi d'autres atouts à ce concours "C'est très ouvert à l'international, la gagnante du concours Belle de France pourra par exemple participer à des concours à l'étranger ça vaut vraiment le coup !"

Mettre en avant sa région

Mailys-Romane a découvert le concours sur internet, il existe depuis trois ans. Après une pré-sélection sur photos, en ligne, puis un entretien à Lyon, elle a reçu les très symboliques écharpe et diadème. A présent, elle veut faire parler de sa région "j'ai fait des shooting photo à la Fosse Dionne, à Chablis aussi pour mettre en avant mon territoire. Une icaunaise à un concours national, je trouve ça quand même important !" sourit la jeune femme.

"J'encourage tout le monde à poursuivre ses rêves" Mailys-Romane

Pour valoriser sa région, la Bourgogne-Franche-Comté, la jeune femme de 20 ans prévoit aussi de se constituer une robe aux couleurs de la Franche-Comté "une robe avec le blason de la Franche-Comté et des fleurs de lys. Je l'ai dessinée et je vais la confectionner moi-même avec l'aide de quelques amies". Elle portera la robe le jour du grand show à Lyon.

Cette rêveuse, fan de Disney, des princesses et des déguisement a des étoiles plein les yeux en attendant le jour du concours dont elle parle beaucoup "oui trop même ! mais je suis très soutenue par ma maman qui me conseille beaucoup".

En ce début d'année, quoi de mieux qu'une belle résolution ? "Ma seule résolution c'est vraiment de continuer à poursuivre mes rêves et de ne rien lâcher parce que parfois on se prend des remarques, certaines personnes nous découragent, mais j'encourage tout le monde à poursuivre ses rêves !"