Une infirmière originaire d'Ambert au casting de La Fracture, en salle ce mercredi

C'est au festival de Cannes que Chamaïl Kahaloun a pu voir le film pour la première fois. La projection se termine par une ovation d'une bonne dizaine de minutes et laisse la jeune Ambertoise très émue.

Dans La Fracture elle donne la réplique aux stars Marina Foïs et Valeria Bruni Tedeschi, couple au bord de la rupture qui va se confronter au gilet jaune incarné par Pio Marmaï et rencontré lors d'une très longue nuit aux urgences. Chamaïl, elle, y joue son propre rôle de soignante dans un hôpital au bord de l'asphyxie.

"C'est la première fois que je me suis sentie reconnue en tant que soignante", raconte celle qui a vu l'une de ses collègues mourir d'un arrêt cardiaque dans son service. Dans ce film, "on humanise les soignants comme on devrait le faire tout le temps", ajoute Chamaïl Kahaloun qui a depuis quitté l'hôpital et regrette de voir que la situation des soignants n'évolue pas.

"Il y a quelques mois j'ai appris le suicide d'une collègue qui a laissé une lettre disant qu'elle était partie à cause des conditions de travail." Une nouvelle qui tombe quelques semaines avant la première avant-première du film. "Si ce film permet au moins de montrer la réalité de ce qui se passe, de réveiller les consciences des gens qui ont du pouvoir..." Chamaïl espère aussi qu'il suscitera des vocations, "des soignants on en aura toujours besoin".