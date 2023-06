Une influenceuse vante les mérites du vélo en Creuse auprès de ses 100.000 abonnés

Existe-t-il un métier où les outils de travail principaux sont un casque de vélo et un téléphone portable ? Oui, à condition d'être influenceur spécialisé dans le vélo. C'est la voie qu'a choisi Kim il y a un an. La jeune femme de 24 ans, qui habite Annecy, est connue sous le nom de "Gravel Kim" sur les réseaux sociaux . Le département de la Creuse l'a invitée à passer trois jours dans l'ouest du territoire début juin.

ⓘ Publicité

"Gravel Kim" a testé les circuits labellisés "Gravel" de la communauté de communes Bénévent Grand-Bourg . A mi-chemin entre la route et le VTT, le "Gravel" est un vélo sportif pour arpenter les chemins en pleine nature. Les sentiers creusois, premiers du genre dans le département et en Nouvelle-Aquitaine, ont été balisés début mai . Avec "Gravel Kim", la Creuse s'offre une jolie publicité, puisque la jeune femme compte 100.000 abonnés sur Instagram.

Plus de temps sur les réseaux sociaux que sur le vélo

Lunettes de soleil sur le nez, "Gravel Kim" arbore un grand sourire sur les sentiers creusois : "C'est génial, ce sont de super tours, je me régale." Elle sourit, mi-étonnée : "Il y a quand même un peu de dénivelé ici !" Mais en quoi consiste exactement son travail ? La jeune femme fait régulièrement des pauses pour prendre une foultitude de photos et vidéos avec son téléphone portable.

Elle immortalise tout : les beaux monuments, les paysages, les fleurs croisées en chemin, les points d'intérêt, les sources d'eau, les épiceries, la nature du sol entre graviers, prairie ou goudron... Le soir venu, il faut tout trier, légender et éventuellement retoucher avant de publier les clichés sur Instagram et sur son site internet, "Destinations Gravel" : "Les gens peuvent retrouver mes itinéraires, mes bonnes adresses, etc. Le but est qu'ils puissent passer un séjour dans la Creuse avec toutes les infos dont ils ont besoin."

Elle avoue passer plus de temps à travailler sur son ordinateur qu'à pédaler : "Ca prend énormément de temps, quand je rentre d'une sortie je continue jusqu'à 23h, et après trois jours en Creuse j'aurai du travail encore pour toute la semaine suivante." Son séjour en Creuse intrigue ses fans : "Ils sont très intéressés et surpris de voir qu'il y a autant de traces Gravel en Creuse."

À écouter Le département de la Creuse mise sur le vélo gravel !

Un métier qui lui permet de gagner sa vie

"Gravel Kim" vit de sa passion depuis un an. Diplômée d'un master en finances, elle a opéré un virage à 180 degrés mais se dit "très épanouie" par cette nouvelle vie. "Je fais tout toute seule, la photo, les vidéos, l'écriture, même la comptabilité", précise-t-elle.

La jeune femme avoue cependant qu'il n'est pas évident de gagner sa vie comme influenceuse : "Heureusement qu'il y a par exemple le département de la Creuse qui me rémunère pour venir sinon ce serait compliqué." Creuse tourisme finance ses frais de déplacement et de logement et la paye également pour son travail.

Comme elle, une dizaine d'influenceurs ont été accueillis en Creuse en 2022, pour un budget total de 6.000 à 7.000 euros par an. L'espace Gravel de l'ouest de la Creuse sera aussi présenté lors du salon national du Gravel à Angers du 15 au 18 juin. C'est d'ailleurs lors d'un salon consacré au vélo que Creuse tourisme a rencontré "Gravel Kim" !