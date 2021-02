Une jeune artiste orginaire du Valenciennois cartonne dans The Voice Belgique

Sevan, 19 ans, originaire d'Hérin, fraîchement exilée en Belgique participe à l'émission de télévision belge. Et les débuts de celle qui avait déjà participé à The Voice Kids en France sont très prometteurs, avec 4 fauteuils retournés et une standing ovation pour l'audition à l'aveugle.