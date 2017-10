Une jeune Auxerroise en héroïne de Star Wars au Comic Con' de Paris

Solène, une jeune fan icaunaise de Star Wars, se rend à la 3e édition du Comic Con' de Paris ce week-end. C'est le grand rendez-vous de la pop culture en France.

Sa passion est née au festival Migennes collector. Dans l'Yonne, c'est le rendez-vous annuel des amateurs de l'univers du cinéma, de la BD et des séries télé. "J'ai rencontré quelqu'un déguisé en Jack Sparrow (Pirates des Caraïbes). L'année d'après, je me suis pointée en Edward aux mains d'argent. C'est comme ça que ça a commencé", explique Solène, 21 ans. Depuis 2 ans, c'est un nouveau personnage qu'elle incarne : Jyn Erso, héroïne de Rogue One. "Comment la définir ? C'est la fille de Galen Erso et elle a sauvé la galaxie", note-t-elle. Rien que ça.

Des fans de Game of Thrones, Star Wars, Star Trek... On a même quelqu'un qui va nous rejoindre et qui est fan de Pikachu ! - Nicolas Brouet

Ce week-end, Solène se rend avec des amis à la 3e édition du Comic Con' de Paris. Conférences, dédicaces... Pour résumer, c'est le grand rassemblement français de la "pop culture". "La pop culture, c'est très large. On la réduit souvent au monde des geeks, le manga et le fantasy... Mais c'est plus que ça. A une certaine époque, très certainement que Jules Verne, c'était de la pop culture !", lance Nicolas Brouet, le président de l'association auxerroise Aux'I.D. (une quarantaine de membres).

Nicolas Brouet : "Le cosplay, c'est plus qu'un déguisement"

Le Comic Con', c'est aussi le moment pour échanger des astuces. "C'est toujours marrant de voir des photos de 2 cosplayeurs côte-à-côte, et de voir comment ils ont fait pour réaliser leur costume", note Nicolas Brouet.

Bien plus qu'un déguisement

Perruque, cape, gants, pistolet... Elle a tout de l'héroïne jusqu'au moindre détail. Mais attention, n'allez pas dire à un cosplayer qu'il est déguisé. "Cosplay, c'est la contraction de costume et play, jouer en anglais. Il y a une grosse partie de fabrication du costume et tout un travail pour incarner le personnage dans sa démarche, dans les mots utilisés, les répliques, le comportement...", explique Nicolas Brouet. "Dans le cosplay, je dirais qu'on est plus proche du théâtre", ajoute Solène. L'association auxerroise Aux'I.D. regroupe une vingtaine de cosplayers : "des fans de Game of Thrones, Star Wars, Star Trek... On a même quelqu'un qui va nous rejoindre et qui est fan de Pikachu !", sourit le président.

Solène a passé des heures de travail pour peaufiner son costume de Jyn Erso. "Oui, c'est du travail, mais la passion fait qu'on est motivé. On est souvent crevés, mais on est tellement content que ça va", sourit la jeune Icaunaise. "C'est aussi une manière de rêver : tout le monde à envie de rêver, même une heure. Filez un sabre laser à quelqu'un de 7 à 77 ans, et il devient un Jedi en quelques instants", complète le président d'Aux'I.D. Le tout est de ne pas sombrer du côté obscur de la force...