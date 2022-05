Une jeune Creusoise vise le top 10 aux championnats de France de trail. La compétition se déroule samedi 28 mai à Salers dans le Cantal. Elise Guillot sera sur la ligne de départ. Elle court depuis l'âge de 15 ans aux Sports athlétiques marchois, le club de Guéret. Aujourd'hui, elle en a 33 et elle s'apprête à parcourir 30 km dans la nature avec un peu plus de mille mètre de dénivelé.

La jeune femme a déménagé près de Toulouse pour son travail mais elle fait toujours partie de la "team trail des monts de Guéret", une association d'athlètes qui promeut le sport nature en Creuse. "Je cours depuis toujours sur les sentiers du Maupuy, c'est ça qui m'a fait aimer ce sport, sourit-elle. La Creuse me manque, quand je reviens c'est 100% sport nature. Les paysages sont variés et magnifiques, c'est un coin sauvage que je ne retrouve pas en région toulousaine. Ici la qualité des chemins est exceptionnelle. Les monts de Guéret ont fait un super espace trail qui mérite d'être mieux connu."

15h d'entraînement par semaine

Son rêve : porter un jour le maillot de l'équipe de France. Cela lui semble pour l'instant inaccessible : il faudrait gagner les championnats de France. Elle serait déjà ravie si elle obtient une septième place comme l'an dernier. Malgré ce beau résultat, elle n'a pas pris le melon : "Je ne fais pas partie du gratin du trail français, je n'ai pas un niveau international, mais disons que je fais partie des cinquante meilleures athlètes en France", explique-t-elle.

Elle s'entraîne 15h par semaine, en course à pied et VTT. Elle se sent en forme pour la course : "J'ai participé à une compétition dans les Pyrénées il y a deux semaines, j'ai complètement foiré, je suis arrivée très fatiguée, il faisait très chaud, ça ne m'a pas mis en confiance. Mais je me suis reposée, ils annoncent des températures clémentes, ça devrait aller beaucoup mieux !"