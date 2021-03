Une étudiante mayennaise présente son premier court métrage au Nikon Film Festival

Marion Lenormand est lavalloise, étudiante en psychologie, passionnée d'art, de danse, de piano et de cinéma. Des histoires, elle en écrit régulièrement "j'en ai plein la tête", raconte-t-elle " et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre toutes ces images, que j'ai en tête, dans un film". Elle a eu connaissance du Nikon Film Festival, dont c'est la 11eme édition, cette année et elle s'est lancée. Elle a pioché dans son histoire personnelle, dans ses cours de psychologie et a écrit l'histoire d'un jeune couple englué dans une relation toxique.

Tournage de Double Je - Marion Lenormand

Tournage en plein Covid

Le tournage, en pleine période de Covid, ça n'a pas été simple. "Tout l'avant-tournage, nous l'avons fait à distance, raconte-t-elle, le casting, en visio et par téléphone". Puis le tournage lui-même a été effectué en un seul jour "pour des raisons budgétaires et pour des raisons sanitaires, il fallait faire attention". Pour financer le film, ce sont ses parents qui ont mis la main au porte-monnaie pour l'aider et le papa qui a fabriqué avec elle, les travelings.

C'est le public qui vote

Le film Double Je est à présent en ligne et nous avons jusqu'au 11 avril pour lui apporter notre vote. Pour cela, il faut aller sur le site du Nikon Film Festival et cliquer sur Double Je. Un petit coeur enregistré et ce sera une voix de plus pour soutenir la jeune réalisatrice lavalloise. Son rêve, une fois son diplôme de psychologue en poche, réaliser encore "plein de belles histoires".