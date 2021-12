Une jeune Mayennaise chante en prime time sur France 2 le soir de Noël

10 ans et déjà tout d'une star. Lynn, collégienne de Villaines-la-Juhel dans le Nord-Mayenne, chantera ce samedi 25 décembre en prime time sur France 2. Elle participe à l'émission N'oubliez pas les enfants présentée par Nagui, une émission musicale de plus de deux heures, calquée sur le télécrochet N'oubliez pas les paroles.

Je me suis préparée tous les jours pendant un mois

Lynn fait face à sept autres enfants, comme pour les adultes, le principe est de retrouver les paroles manquantes de chansons. Pour ça, la fillette a dû apprendre 40 chansons : "je me suis préparée tous les jours pendant un mois. Ce n'est pas aussi simple qu'on le croit d'apprendre par coeur 40 chansons !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'émission a été enregistrée en novembre dernier, et si elle ne dit pas les cadeaux qu'elle a remportés, Lynn garde un très bon souvenir de son passage et de Nagui : "il est très gentil, très drôle et tout le monde a tout fait pour nous mettre à l'aise".

À dix ans, n'a pas peur de la scène et des projecteurs, "j'aimerais bien passer ma vie sur scène", nous confie-t-elle d'ailleurs. Elle fait de la danse, du cirque et du chant. À quatre ans, elle apparaissait déjà dans des publicités.