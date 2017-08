Une jeune Valentinoise dans l'émission The Voice Kids

Une Valentinoise de 12 ans passera dans The Voice Kids ce samedi soir. Sahna affrontera 6 autres candidats de moins de 15 ans. Même pas peur !

Sahna, une jeune valentinoise de 12 ans dans The Voice Kids ce samedi soir ! Le principe de l'émission est simple: le jury tourne le dos à la scène, si l'un des trois coachs se retourne pendant une prestation, le candidat est sélectionné. Jenifer, Patrick Fiori et Matt Pokora composent le jury.

Une scène plus impressionnante

Sahna a déjà l'habitude des concerts, mais être filmée à 12 ans, on imagine que ce n'est pas évident. Sa maman le dit: "Sahna a une double personnalité: timide dans la vie, elle se lâche sur scène", et la collégienne ne s'est pas laissée impressionner par les caméras de télé.

"Au départ j'étais un petit peu stressée. Ça change des scènes habituelles parce qu'il y a beaucoup plus de monde, c'est quand même devant trois coachs... mais au niveau du chant ça ne change rien, je suis pareil que d'habitude".

Chanteuse depuis qu'elle a appris à parler

Sahna chante à longueur de journée, au point d'agacer ses sœurs par moments. Sa mère, Natacha Vezian a écouté beaucoup de musique pendant sa grossesse, c'est peut-être ce qui explique la fibre musicale de sa fille.

"A l'âge de deux ans elle a commencé à parler et après elle ne faisait que chanter, elle écoutait de vieilles musiques et elle les reprenait derrière. C’était drôle !"

Et à 12 ans, là voilà qui participe à The Voice Kids. Mais dans 15 jours, elle fera sa rentrée comme tous les collégiens. L'élève de 5ème chante aussi en anglais, elle a repris "I will always love you" de Whitney Houston, et ça l'aide à l'école !

"Quand j'apprends les paroles, je regarde leurs traductions en français pour savoir ce que je chante, sinon je ne peux pas vivre à fond la chanson et à force je commence à apprendre plus de mots en anglais !"

Mais pour le moment, Sahna est toujours en vacances. Elle regardera l'émission avec sa famille dans le Sud de la France.