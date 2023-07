Une journée à Disneyland Paris pour les enfants du Secours populaire

Stressée pour eux, Yasmine n'arrive pas à regarder ses deux enfants faire des tours de manège à sensation. Mais quand elle ouvre les yeux, elle sourit et dit à quel point elle est heureuse de les voir, "au moins une fois en deux mois de vacances, vivre une journée de rêve." La jeune Melunaise est en attente d'une demande d'asile et ses revenus ne lui permettent pas d'offrir à ses enfants des activités onéreuses. La traditionnelle sortie du Secours populaire à Disneyland Paris est, pour elle, sa fille et son fils, une "bouffée d'air frais".

Des loisirs ? "Avec 600 euros par mois c'est impossible"

L'association permet cet été à 5000 enfants de toute la France de venir passer une journée au parc d'attraction de Seine-et-Marne. Évidemment, les enfants sont conquis. "Woah ! C'est trop cool", hurle la petite Anni, 4 ans. Sa soeur de 12 ans confie que c'est sa seule sortie de la semaine : "j'ai rien fait d'autre."

À côté, Selma promène son fils en poussette. Faute de moyens, elle non plus ne peut jamais payer des activités trop chères : "Avec 600 euros par mois, c'est impossible de se faire plaisir." D'autres loisirs cet été ? "Pour l'instant, j'ai rien prévu d'autre", soupire la trentenaire, qui se démène pour trouver d'autres solutions pour occuper son fils.

Selon Thierry Robert, le Secrétaire du Secours populaire, les loisirs, c'est toujours ce qui passe à la trappe dans le budget des familles pauvres. "Alors qu'il ne suffit pas seulement de nourrir l'estomac ! L'être humain a besoin de nourriture culturelle, besoin de s'évader. Pour les enfants, c'est important d'avoir des choses à raconter à la rentrée. De pouvoir vivre une expérience ensemble et sortir de leur quotidien."