Côte-d'Or, France

Passer deux mois chez soi à Montbard, ce n'est pas exactement l'idée qu'on se fait des vacances idéales. Et pourtant cet été, Rachel et ses deux enfants n'ont pas eu d'autre choix. Alors la famille s'est inscrite à la journée des oubliés des vacances, organisée chaque année par le Secours populaire. Pour une somme modique, 1300 Bourguignons et Franc-comtois ont pu passer une journée au Touroparc Zoo, un parc zoologique en Saône-et-Loire.

Partir en car tôt le matin, revenir tard le soir et entre temps observer les zèbres, les rhinocéros et faire quelques plongeons dans le parc aquatique : voilà le programme de cette journée estivale. Pour Rachel, ça permet aux enfants "de se reposer un peu, parce que rester enfermés à la maison pendant deux mois, c'est long." Sa fille Alicia, 17 ans, acquiesce : "ça nous change un peu les idées, on voit des animaux dont on n'a pas l'habitude."

Rachel et ses enfants, Alicia et Quentin - Daniel Codazzi / Secours populaire

Dans la région, il n'y a pas que les enfants qui profitent de cette journée. L'association embarque tout le monde, les enfants et les parents _"parce qu'il y a un enfant sur trois qui ne part pas en vacances, mais que ça concerne aussi un adulte sur deux"_précise Christelle Malvoisin, la secrétaire générale du Secours populaire en Saône-et-Loire.

Les familles participent financièrement à cette journée : "systématiquement nous demandons une participation symbolique, parce que nous ne voulons pas faire de l'assistanat. Une fois l'inscription faite, les familles sont comme toutes les autres qui visitent le parc, _elles ne sont pas stigmatisées, elles ne sont pas estampillées Secours populaire"_insiste Christelle Malvoisin.

A 13 ans, Quentin retient surtout qu'il a passé une bonne journée en famille et avec ses copains. Et qu'il rentre la tête pleine de souvenirs et le téléphone plein de photos.