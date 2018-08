400 enfants et leurs familles ont pu profiter d'une journée de vacances gratuite au Pont du Gard.Elle leur était offerte par le Secours Populaire à l'occasion de la Journée des oubliés des vacances.

Visite du Pont et baignade au programme

Gard, France

On estime qu'un enfant sur 3 ne part pas en vacances en été. Dans le Gard, l'un des départements les plus pauvres de France, c'est un peu plus.

Comme chaque année, le Secours Populaire organisait donc sa traditionnelle Journée des oubliés des vacances.

"Le but, c'est d'offrir un moment de détente à toutes ces familles pour qui tous les jours est une lutte incessante. "

Dans le Gard, 400 personnes venues de tout le département ont pu en profiter.

Les familles avec leurs enfants étaient conviées ce mercredi à une journée de farniente au Pont du Gard. Au programme, une visite du Pont, du musée, une baignade dans le Gardon, des jeux et un goûter avant de reprendre le bus vers Nîmes, Alès ou Bagnols sur Cèze.

Une trentaine de bénévoles, bénéficiaires eux aussi le plus souvent de l'association caritative les accompagnaient.

Le Secours populaire du Gard poursuit son action tout au long de l'année. Il organise les 7 et 8 septembre un vide dressing à la Coupole des Halles à Nîmes. Ses bénévoles seront également à l'entrée du Carrefour Etoile de Nîmes le 8 septembre pour collecter des fournitures scolaires qui seront redistribuées aux familles.

Après la baignade, la pause sous les arbres © Radio France - Sylvie Duchesne