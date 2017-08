Une journée mémorable à Walygator pour les oubliés des vacances

Le Secours Populaire organise chaque année une Journée des Oubliés des Vacances. Ce jeudi, 1250 personnes, petits et grands mosellans ont pu profiter d'une sortie au célèbre parc d'attraction Walygator. Une bouffée d'oxygène pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de partir cet été.

En France, un enfant sur trois ne part pas en vacances en France alors le Secours Populaire organise chaque année une Journée des Oubliés des Vacances. L'occasion pour les enfants de s'évader à la montagne, à la mer ou encore dans un parc d'attraction. Cette année, 1250 personnes, petits et grands, ont profité ce jeudi d'une journée au célèbre Parc d'attraction Walygator à Maizières-lès-Metz. Une journée pleine de sensations qui permet aux enfants et aux parents de se retrouver pour une sortie en famille.

Une échappée dans l'année

Au programme de la journée : les chaises volantes, le bateau pirate ou encore une balade en barque. Bruno prend le temps d'analyser le plan avant de se lancer dans le parc "On cherche ce qu'on veut faire en premier parce qu'il y a plein de choses marrantes mais ce qu'il faut faire absolument c'est le grand huit et les bouées qui descendent." Rebecca, 11 ans, elle sait surtout ce qu'elle veut éviter comme attraction : "Le grand huit je n''aime pas. Pour l'instant j'ai fais les bateaux. C'est des souvenirs surtout avant de reprendre l'école." Une vraie bouffée d’oxygène et pour sa maman aussi : "On peut respirer un peu, sortir de la maison. C'est pour les gosses qu'on le fait, pour nous aussi. On n'est pas partis en vacances depuis notre mariage, ça fait 14 ans." Laurent lui n'est pas parti en vacances depuis 7 ans alors ces journées organisées par le secours populaire il en garde toujours un très bon souvenir : "On a connu le parc du Petit Prince en Alsace mais on a aussi été à Paris ça permet aux enfants de rencontrer des stars comme M.Pokora. C'est des journées rares et exceptionnelles."

Les parents et les enfants sont détendus, ils ne pensent plus à leurs problèmes donc c'est que du bonheur. Marie-Françoise Thull, Présidente du Secours Populaire Français en Moselle

Une journée importante et nécessaire pour Marie-Françoise Thull, Présidente du Secours Populaire Français en Moselle : "Je trouve que depuis quelques années la situation de ces familles s'est dégradée. Les soucis sont de toute sorte alimentaire, logement, factures. Il y a une lassitude de la vie qui fait que ces gens sont malheureux. Pour eux cette journée c'est une échappée dans l'année. Ils sont détendus, ils pensent plus à leurs problèmes donc c'est que du bonheur." Un bonheur partagé donc avec la cinquantaine de bénévoles présents pour cette journée pleine de sensations.