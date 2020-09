Une journée "tout en haut de ch'terril" pour les 40 ans de France Bleu

France Bleu Nord sera en direct dès 6h du matin ce vendredi 25 septembre depuis la base de loisirs Loisinord à Noeux-les-Mines, près de Lens, à l'occasion des 40 ans de France Bleu Nord et de l'ensemble du réseau France Bleu, soit 44 radios partout en France. Jusqu'à 12h, nous allons revivre avec vous quelques-unes des plus grandes pages de l'histoire du bassin minier et retracer les grandes étapes de sa métamorphose.

De 6h à 12h, des reportages, des interviews, des jeux pour revisiter les 40 dernières années qui ont vu le bassin minier se métamorphoser mais aussi pour évoquer l'avenir de ce territoire qui n'a pas encore terminé sa mue, 300 ans après la découverte de la première veine de charbon dans la région! Pascal Toth sera en haut du terril de Loisinord accompagné d'un ancien mineur et nous évoquerons les évolutions à travers différents rendez-vous.

L'invité de 6h45: Jean-François Caron, le maire de Loos-en-Gohelle, la ville devenue un modèle en matière de développement durable. Le maire nous racontera comment cette ancienne ville minière de 6.800 habitants a su totalement se réinventer en l'espace de 20 ans sur le plan environnemental mais aussi social et économique.

Jean-François Caron, le maire de Loos-en-Gohelle © Radio France - Odile Senellart

La nouvelle éco à 7h15: La formidable épopée du musée du Louvre-Lens qui a ouvert en décembre 2012. Il est aujourd'hui le deuxième musée le plus visité de France hors Paris avec plus de 533.000 visiteurs en 2019. Mais au-delà de la formidable réussite du musée , il a aussi engendré de très nombreuses retombées dans différents domaines. On peut citer par exemple le changement d'image du Nord-Pas-de-Calais ou encore les créations d'entreprises avec par exemple la Louvre-Lens Vallée, un incubateur d'entreprises spécialisées dans le domaine du numérique culturel.

Le musée Louvre Lens © Radio France - Stéphane Milhomme

L'invité de 7h45: Daniel Percheron, l'ancien président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais de 2001 à 2015, conseiller régional pendant 40 ans, témoin et acteur de la transformation de la région. Qu'ont pu faire les élus régionaux confrontés à l'inexorable désindustrialisation et à la fin de l'exploitation du charbon dans notre région? Pourquoi s'être battu pour obtenir le classement du bassin minier au Patrimoine de l'Unesco? Le bassin minier est-il venu à bout de sa reconversion?

Daniel Percheron, président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais de 2001 à 2015 © Maxppp - Sebastien JARRY

Vous savez quoi ? à 8h15: Le bassin minier ne se limite pas au Pas-de-Calais mais il va bien jusqu'à Valenciennes. Et cette partie-là du bassin à elle aussi fait sa mue, avec notamment l'ancienne fosse d'Arenberg, le symbole de la reconversion du bassin minier dans le Valenciennois puisqu'il est devenu un pôle d'excellence en images et médias numériques.