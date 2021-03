Une Landaise à Koh-Lanta

"Je suis tombé des nues quand ils m'ont dit que c'était bon", sourit Laëtitia, une des 10 aventurières de la 21ème saison de Koh-Lanta qui débute ce vendredi 12 mars. Le tournage s'est déroulé en Polynésie française, en octobre et novembre.

Elle a déjà postulé il y a quatre ans

_"_Je suis très contente de ne pas avoir craqué pendant les moments difficiles, poursuit la femme de 37 ans, je suis fière de moi." Plus de trois mois après le tournage, elle se souvient : "j'ai vraiment eu une sensation bizarre parce que j'ai mis mon cerveau en off pendant l'aventure et quand je suis rentrée en France [métropolitaine], j'ai eu l'impression qu'il était toujours en off, tout me paraissait normal."

"Je ne peux pas avoir de regrets" - entretien avec Laëtitia Copier

Pas de problème du côté de la condition physique pour Laëtitia : un métier physique et du sport, beaucoup de sport. "J'ai fait beaucoup de musculation, de natation, de la course à pied, du vélo, liste-t-elle. Elle a également fait du rugby et du football pendant une quinzaine d'années.