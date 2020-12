Une légende du jazz en ouverture du prochain festival de Meslay-du-Maine : le pianiste américain Brad Mehldau

C'est une légende du jazz qui viendra en mai prochain en Mayenne. Sans aucun doute un des musiciens les plus influents de la scène jazz, une énorme vedette à la renommée internationale.

Le pianiste américain Brad Mehldau sera la tête d'affiche du festival de Meslay-du-Maine. Il se produira le soir de l'ouverture de la 24ème édition, le 11 mai.

Un événement exceptionnel et inespéré confie Jeff Landeau, le directeur artistique du festival : "ça fait plusieurs années qu'on cherchait à le faire venir. On a eu l'espoir de l'avoir et au dernier moment ce n'était plus possible pour des raisons de tournée ou économiques, financières car il était alors difficile d'assumer sa venue. Comme il passe en Europe au printemps prochain, avec des dates en France, il nous fait l'honneur de faire étape à Meslay-du-Maine, c'est exceptionnel. Mehldau est un grand improvisateur. C'est un pianiste de jazz qui peut aussi jouer du classique, du rock, de la musique brésilienne. Ses concerts sont un cocktail d'influences diverses, c'est vraiment une chance pour nous et pour le public mayennais".

Cette année, le pianiste américain a reçu le Grammy Awards du meilleur album jazz instrumental.