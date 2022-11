Une lettre de Charles Quint datant de 1547 déchiffrée à la Bibliothèque Stanislas de Nancy

Sa réputation circulait un peu dans le milieu culturel nancéien sans pour autant être sûr que cette lettre existait et était vraiment conservée à la Bibliothèque Stanislas de Nancy. Jusqu'au jour où cette information parvient aux oreilles de Cécile Pierrot, cryptographe au Loria, laboratoire de recherches en informatique à Nancy. Deux ans plus tard, elle arrive enfin à la retrouver. "C'était vraiment un hasard", sourit-elle.

ⓘ Publicité

Un code crypté

Problème : sur cette missive figure un code incompréhensible si l'on ne connaît que notre alphabet latin. Curieuse, la chercheuse monte donc une équipe avec Pierrick Gaudry et Paul Zimmermann, deux autres chercheurs du Loria. "Il y a eu trois étapes pour déchiffrer le code : la première, c'était de l'observation. Puis une étape informatique où l'on essaye de mécaniser nos idées et d'avoir des réponses. La dernière étape, c'était de trouver un autre document à Besançon qui utilisait une partie du même code", décrit-elle.

Bref, un lourd travail de plus de six mois qui a nécessité l'appui de Camille Desenclos, maîtresse de conférence en histoire moderne à l'Université de Picardie, spécialiste de cette époque du XVIème siècle. "On a appris énormément sur le système de chiffrement de Charles Quint", décrit cette dernière.

Une plongée dans le XVIème siècle

Au final, ces travaux permettent d'en savoir plus sur la manière dont Charles Quint, alors à la tête de l'Espagne et d'une partie du Saint-Empire Romain Germanique, communiquait avec ces sujets. En l'occurrence, cette lettre a été écrite par le souverain à son ambassadeur en France Jean de Saint-Mauris, à une époque de forte tensions avec le roi de France François Ier.

Les 4 chercheurs à l'origine de ce travail. © Radio France - Arthur Blanc

"Depuis le début de leurs règnes respectifs, François Ier et Charles Quint s'affrontent dans ce qu'on appelle les Guerres d'Italie. Ces guerres se terminent par des paix et c'est le cas au moment où cette lettre est écrite", poursuit Camille Desenclos. Ainsi, le code est utilisé pour cacher des informations aux Français, au cas où la lettre aurait été interceptée. En le lisant, on apprend notamment qu'il y a une "rumeur d'assassinat qui serait fomentée par un chef militaire de François Ier, et l'ambassadeur doit découvrir si elle est fondée, et si Charles Quint doit se protéger". Un véritable témoignage de l'Histoire de France qui repose à Nancy. Et il reste du boulot puisque des centaines de lettres similaires existeraient un peu partout en Europe et ne demanderaient qu'à être traduites.