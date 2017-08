Une librairie en plein coeur de la Beauce

Pas toujours facile d'acheter des livres quand on habite en zone rurale, sans passer par Internet. A Janville, en Eure-et-Loir, tout près du Loiret, Marie-Thérèse Barrault a décidé d'ouvrir sa librairie "Une page à écrire". Un lieu où l'on trouve également une papeterie et des jeux éducatifs.

La précédent librairie de Janville a fermé ses portés au débuts des années 2010, laissant le secteur sinistré pour les amoureux des livres. Une passionnée, Marie-Thérèse Barrault, a donc décidé de créer sa propre librairie, "Une page à écrire", dans cette commune de 1.800 habitants environ. Elle a aménagé un bâtiment de 60m² en centre-ville.

Marie-Thérèse Barrault a ouvert une librairie à Janville. © Radio France - Etienne Escuer

Parmi les premiers clients, Chloé, 13 ans, qui vient de découvrir par hasard la librairie. "J'ai été un peu surprise de voir qu'il y avait une librairie juste à côté de chez moi !", confie la jeune fille, passionnée de lecture. Problème, quand on habite en plein cœur de la Beauce, ce n'est pas toujours simple d'acheter des livres, comme l'explique sa mère, Vanessa : "Il faut aller à Orléans, Chartres ou Etampes". Des villes situées à 40, voire 45 kilomètres de Oinville-Saint-Liphard, où habite la famille. "Ça fait loin !", poursuit Vanessa. "Là, c'est une belle découverte ! On vient régulièrement à la boulangerie ou la pharmacie. La librairie, ça sera notre petit détour !"

4.000 livres proposés

La gérante de la librairie, Marie-Thérèse Barrault, avait déjà senti une réelle demande avant l'ouverture de son commerce, notamment de la part des jeunes du secteur : "Avant l'ouverture, j'ai rencontré des jeunes dans la rue. Ils voulaient savoir si j'allais avoir des mangas ou des bandes dessinées !" Plus de 4.000 livres sont actuellement proposés par la librairie.

La librairie de Janville. © Radio France - Etienne Escuer

Marie-Thérèse Barrault espère que son commerce servira également à récréer du lien social. "Mon objectif, c'est aussi que ça devienne un lieu où les gens se rencontrent", confie la libraire. "Où les gens auront plaisir à échanger, à discuter. C'est essentiel dans les villages, qui deviennent de plus en plus déserts, malheureusement, y compris Janville." Marie-Thérèse Barrault espère aussi pouvoir faire venir des auteurs, pour des séances de dédicaces et de rencontres avec le public.

La librairie est ouverte du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h.