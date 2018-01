La librairie "Les 2 GeorgeS" a ouvert ses portes ce mardi à Bondy, en Seine-Saint-Denis, un département qui ne comptait jusqu'ici que 14 librairies indépendantes et généralistes pour plus d'un million et demi d'habitants.

"Il fallait que ça change". Dans sa nouvelle librairie, Clara Da Silva, une des deux nouvelles gérantes avec Audrey Neveu, est consciente de l'attente suscitée par l'ouverture des "2 GeorgeS" (en hommage à George Orwell et George Sand), à Bondy. La ville de Seine-Saint-Denis n'en avait pas, le mal est réparé. "C'est une question d'égalité que tout le monde ait accès à la culture, c'est important" ajoute la jeune femme, qui estime développer une activité "à mi chemin entre le commerce et le service public". Et depuis mardi 9 janvier, les clients affluent, dans la librairie, située rue des frères Darty, à deux pas de la mairie de Bondy.

"Ne pas avoir de librairie à Bondy, c'était scandaleux"

Avant, pour les habitants il fallait "aller dans les grands centres commerciaux, dans les FNAC, c'est vrai que cela manquait" constate Linda, venue avec son fils. "Ne pas avoir de librairie à Bondy, c'était scandaleux" complète cet autre client. "J'étais dans cette attente autant qu'eux" répond la maire de Bondy, Sylvine Thomassin (PS), au micro de France Bleu Paris "mais ce n'est pas simple, il fallait trouver des porteuses de projet et elles avaient un dossier très solide, donc on pouvait leur faire confiance".

Un loyer indexé sur le chiffre d'affaires pendant cinq ans

Ainsi, le bailleur Bondy Habitat a accepté de louer le local commercial à tarif avantageux, avec même cinq ans de loyer indexé sur le chiffre d'affaires de la librairie. Une façon de permettre un lancement en douceur, dans un département où l'économie des librairies est fragile. La Seine-Saint-Denis ne comptait que 14 librairies indépendantes et généralistes pour plus d'un million et demi d'habitants. Il y en a désormais 15.

L'an passé, celle du Blanc Mesnil a dû déménager à Rosny-sous-Bois et celle de Bobigny a carrément mis la clef sous la porte. "Dans une librairie parisienne, si un client dépense 30 euros, là les clients dépensent 10 à 12 euros donc pour rentrer dans ses charges, c'est très compliqué" confirme Amanda Spiegel, gérante de "Folies d'encre" à Montreuil et élue au syndicat de la librairie française (SLF).

Face au défi, les deux nouvelles libraires sont enthousiastes. "Pour le succès d'une librairie, on avait compris qu'il fallait être en centre ville" détaille Clara Da Silva "et surtout avoir un espace assez grand : pour que les habitants reviennent en centre ville et n'aillent plus dans les centres commerciaux le plus simple est d'avoir ce qu'ils demandent le jour même, d'arrêter avec les commandes". D'ici la fin de l'année, "Les 2 GeorgeS" espèrent compter 8000 références en rayon.

