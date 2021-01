Une lithographie de l'artiste Robert Tatin adjugée plus de 30 000 euros à Mayenne

Deux lithographies de l'artiste mayennais Robert Tatin se sont vues adjugées 32 500 et 19 000 euros pour deux acheteurs différents, l'un sur internet et l'autre en salle des ventes à Mayenne. Robert Tatin continue de prendre de la valeur sur le marché de l'art.

C'était une très belle vente à laquelle ont assisté le millier d'acquéreurs en ligne, par téléphone et assis dans la salle des enchères de Mayenne. Près de 400 lots étaient présentés à l'hôtel des ventes de Mayenne, des bijoux, de la vaisselle, des tableaux et surtout, des pièces d'artistes reconnus comme Félix Del Marle ou le mayennais Robert Tatin.

32 500 euros pour une lithographie de Tatin

Les premiers lots sont partis assez vite. Alors que les œuvres du futuriste Del Marle ont été préemptés par les musées parisiens, les enchères s'enchainent pour tenter d'obtenir les lithographies de Tatin. Deux représentations très colorées, de la vue des immeubles de Sao Paulo, lors de l'un de ses atterrissages en avion.

Entre le live sur internet et la salle, c'est un ping-pong : de 10 000, on passe à une vente de 32 500 euros pour la première des lithographies. La seconde lithographie est elle partie entre les mains d'un collectionneur de la région pour 19 000 euros, lui "ne voulait pas passer à côté d'une telle occasion". Déjà fan de l'artiste, il voulait compléter sa collection.

Moi je conseille aux gens d'acheter des œuvres d'art, c'est beaucoup plus rentable que de mettre l'argent à la banque !

Robert Tatin, un artiste de plus en plus coté

Comme le prévoyait le commissaire-priseur Pascal Blouet, les prix des œuvres de Robert Tatin prennent de plus en plus de valeur sur le marché de l'art. "On avait déjà fait une vente cet été, et des pièces de Tatin étaient parties à près de 32 000 euros, frais inclus. Ses créations commencent à prendre une épaisseur internationale." Et l'essor des ventes via la plateforme en ligne Interencheres devrait contribuer à accroître la visibilité du créateur mayennais.