Une locomotive des années 1940 s'arrête en gare du Mans

Le train refera une apparition voie 1, de la gare du Mans, samedi 18 mai, entre 10h et 16h.

"J'ai qu'une envie : c'est de grimper dans la cabine", s'enthousiasme Annick Poirier, 73 ans, sur le quai de la voie 1, de la gare du Mans. Devant elle, une locomotive à vapeur noire vient de s'arrêter, mercredi 15 mai. Elle était tractée par une machine électrique, car son état ne lui permet pas de fonctionner en autonomie.

La retraitée des services administratifs de la SNCF est venue de Paris pour voir l'engin du siècle dernier. d"Mon compagnon était cheminot, le père e mon compagnon a roulé sur ces machines là. Il était du dépôt du Mans", confie-t-elle.

C'est de la nostalgie, mais c'est aussi du respect par rapport à tout ce qui a été fait par les cheminots sur ces machines.

Annick Poirier observe la locomotive que son beau-père a conduit pendant toute sa carrière de cheminot. © Radio France - Clémentine Sabrié

Transmettre la passion du patrimoine ferroviaire au public

Six hommes en tenue orange fluo, estampillées SNCF, descendent de la locomotive. Parmi eux, Eric Peronneau, qui supervise l'opération "Vive le train" au Mans. Le but est "de faire voir qu'on maintient en état du mieux qu'on peut ce type de machine, _qui date quand même de 1947_", explique le cheminot.

Eric Peronneau descend de la cabine de la locomotive. Il passe par une échelle très raide. © Radio France - Clémentine Sabrié

"Cette machine fait partie d'un lot de locomotives qui ont été achetées aux américains après la guerre, dans le cadre du plan Marshall", complète Olivier Aussage. Cet électricien industriel à la retraite est membre de deux associations : l'Amicale des anciens et amis de la traction vapeur du Centre Val de Loire (AATV) et l'Association pour la Préservation du Patrimoine et des Métiers Ferroviaires de Romorantin (APPMF). Il assiste la conduite de certains trains à vapeur en tant que technicien.

C'est de la mécanique à l'état brut, mais c'est très sophistiqué. Et puis, ça a une vie, une odeur, un son.

[#ViveLeTrain] 🚂🔙 #SNCF vous ouvre ses portes cette semaine, partout en France. Une immersion en coulisse qui se tient aussi en gare du #Mans, où est stationnée ce jour une locomotive des années 40. La 141 R 1199 y sera aussi le 18/05, de 10h à 16h.

➡️ https://t.co/l71HlIplULpic.twitter.com/UqNj9c53A5 — TER Pays de la Loire (@TERPays2LaLoire) May 15, 2019

La locomotive stationnée en gare du Mans a parcouru 1 800 000 kilomètres en 50 ans, avant d'être remplacée par une machine électrique au milieu des années 1970.