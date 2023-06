Une luge d'été sur bouée : nouvelle activité pour les beaux jours pour la station de ski du Schnepfenried

Le Tubing sera ouvert ce samedi et ce dimanche

La station de ski du Schnepfenried (ou le Schnepf) dans la vallée de Munster se met en mode été ce week-end, à l'occasion de ses portes ouvertes. Elle vous propose de découvrir toutes ses activités et une nouvelle qui sera à tester pour l'occasion.

ⓘ Publicité

Le tubing ou glissades avec des bouées gonflables

La grande nouveauté, c'est le tubing ou la luge d'été sur bouée. On monte sur un tapis roulant et on descend sur une piste synthétique longue de 130 mètres. Les sensations sont garanties. Le tubing se pratique à partir de 5 ans.

Capture d'écran page Facebook du Schnepf - Le Schnepf

Une activité qui permet une offre supplémentaire 4 saisons à la station. "Cela permet d'attirer une nouvelle clientèle et ça permet aussi de maintenir notre personnel. C'est la poursuite du développement de la partie estivale," explique Nicolas Buhl, l'un des responsables de la station du Schnepf.

A découvrir aussi ce week-end à l'occasion de ces portes ouvertes : Escape Game, le Parc Accrobranche qui fête ses 10 ans d'existence, un course d'Obstacles en VTT, parcours d'orientation.

La station du Schnepfenried fête ses 70 ans cette année.