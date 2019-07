Une maison alsacienne à colombages en LEGO® grandeur nature

Rosheim, France

Toujours plus grand, toujours plus gros. Après la carte d'Alsace en relief avec ses monuments emblématiques, le château d'eau de Sélestat de 8 mètres de haut ou encore la Bugatti grandeur nature, l'association Fanabriques, basée à Rosheim, continue dans le XXL. Construire une maison alsacienne à colombages entièrement en LEGO® et grandeur nature. Le premier quart de cette maison est déjà en construction et devrait être achevée dans un an. L'idée c'est de faire voyager la structure, dans laquelle prendront place une décoration et des meubles tout en LEGO®, dans les salons et expositions.

2 millions de briques LEGO® nécessaires pour construire l'édifice

L'association Fanabriques a longuement planché sur la question, avec des spécialistes en architecture notamment, les plans ont été modélisés et le rêve qui trottait dans la tête de bon nombre de membres depuis déjà un bout de temps est en passe de se réaliser.

La maison doit être construite en quatre parties dont la première est en cours d'assemblage avec poutres et torchis entièrement réalisés avec la célèbre petite brique. Il en faudra deux millions pour terminer la maison qui sera aisément démontable par pans pour être exposée dans des salons ou expositions. Les visiteurs devraient pouvoir pénétrer à l'intérieur. La première partie devrait être terminée l'été prochain.

La construction d'une des poutres de la maison - Benoît Kayser