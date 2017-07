Une maison d'édition clermontoise se lance dans le roman illustré avec Jane Austen

A l'occasion du bicentenaire de la mort de Jane Austen, la toute jeune maison d'édition clermontoise Tibert publie Orgueil et Préjugés. Une version illustrée par Margot Motin.

Orgueil et Préjugés, un classique de la littérature, est publié cet été par une toute jeune maison d'édition clermontoise à l'occasion du bicentenaire de la mort de Jane Austen. La maison d'édition Tibert fête ses un an et avec cet ouvrage, leur deuxième, ils débutent une série de romans illustrés.

Un roman illustré par Margot Motin

Les trois fondateurs sont tous d'anciens libraires et des fans de l'auteure anglaise. Ils ont donc décidé de rééditer le texte classique avec des illustrations de Margot Motin, connu pour son humour et sur ses dessins qui racontent les anecdotes de sa vie de trentenaire. Les éditeurs ont donc appelé la dessinatrice, sans trop y croire et cela a marché raconte François Andrieux : "Elle a adhéré au projet, elle avait pas lu Jane Austen avant, elle avait vu les films. Voilà elle était contente de se jeter la dedans, ça a collé, on lui a proposé quelque chose de très décalé entre le texte très classique et son humour à elle".

Un mariage entre "textes qu'on aime bien et illustrateurs qu'on adore"

L'édition d'Orgueil et Préjugés par la maison d'édition Tibert compte 360 pages. C'est un livre avec une couverture cartonnée, relié et cousu avec un dos toilé. La maison d'édition veut publier de "beaux livres" explique François Andrieux car "on veut s'inscrire dans une démarche d'artisan. Ce sont des livres un peu à l'ancienne. Notre but c'est d'avoir un écrin pour des textes qu'on aime bien, avec des illustrateurs qu'on adore, marier les deux pour que les gens aient un ouvrage exceptionnel entre leurs mains pour un prix pas trop cher".

Plus de 3.400 préventes ont été passées sur internet pour cet ouvrage*, 1.000 exemplaires seront disponibles dans une centaine de librairies en France à partir du 29 août prochain. La maison d'édition Tibert veut se lancer dans cette collection de romans illustrés, une _"niche" reconnait François Andrieux mais c'est un choix réfléchi car "c'est venu après des réflexions sur des demandes de clients, sur nos bibliothèques, sur nos envies".

Le prochain roman illustré publié par la maison d'édition Tibert, ce sera Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra illustré par Emmanuel Michel.