Une maison d'hôtes de Martignargues parmi les meilleurs hôtels du monde

Le site de réservations et de bons plans Tripadvisor vient d'annoncer sa sélection des meilleurs hôtels du monde, sur la base de millions de commentaires de clients. Parmi les lauréats: un établissement en Lozère, l'autre à Martignargues, dans le Gard se classe même premier dans sa catégorie.

C'est sur la base de millions de commentaires et d'avis recueillis en un an par le site Tripadvisor, auprès de voyageurs du monde entier, que "la Maison du Passage", à Martignargues, dans le Gard, décroche la palme du meilleur hôtel Français dans la catégorie Chambres d'hôtes. Au niveau européen, ils sont même 23ème.

Dans ce classement, qui distingue les meilleurs hôtels du monde, à noter la très belle 9ème place de l'hôtel Burlatis à Sainte-Enimie, en Lozère.

Ça va générer des réservations en plus, forcément. C'est une très bonne nouvelle pour nous." Hervé Capgras

Au total ce sont 12 établissements d'Occitanie qui sont récompensés par ce classement.

"On ne s'y attendait pas, on pensait être dans les 10 premiers, c'est pourquoi on est très ému" affirme Hervé Capgras, un des deux patrons de la pittoresque maison d'hôte.

