Une maison dans les environs du Mans recherchée pour un tournage de film

Une maison au Mans, ou dans ses environs, est actuellement recherchée pour le tournage d'un film. Il s'agit de "Quelqu'un qui m'aimera toujours" de Nathalie Lenoir, scénariste de films depuis près de 20 ans. Mustang Productions cherche donc à louer un logement durant les mois de septembre et octobre 2022.

Des critères précis

La maison doit dater des années 60 ou 70, avec "des détails architecturaux typiques de cette époque." Elle doit être sur deux niveaux, non-mitoyenne et avec un jardin, et d'une taille de 150 mètres carrés maximum. Il faut qu'il y ait une cage d'escalier ouverte, trois chambres, des pièces spacieuses et de grandes ouvertures sur le jardin.

Si vous avez ce décors sous la main, ou même des pistes, vous pouvez envoyer vos propositions avec photos, coordonnées et superficie à tournezenpaysdelaloire@gmail.com. Votre maison pourrait alors, contre rémunération, être le théâtre de l'histoire de Nora. Une adolescente de 16 ans qui a décidé de tomber enceinte après le souhait de son père de refaire sa vie suite au décès de sa mère.