Une maison méconnue à Villeneuve-sur-Yonne a marqué l'histoire de la peinture française

Et notamment la venue à partir de 1897 et pendant trois ans de nombreux peintres, musiciens et écrivains raconte l'actuel propriétaire, Frédéric Houzé : "des artistes comme Vuillard, Bonnard, Roussel, Vallotton, Toulouse-Lautrec qui ont peint beaucoup de tableaux ici. Et ces tableaux aujourd'hui on peut les retrouver dans les musées du monde entier."

La période des Nabis

Ces jeunes peintres, rebelles au naturalisme en vogue à l'époque se font appeler "les Nabis". L'écrivain et habitant de Villeneuve Jean-Marie Pinçon raconte leurs étés passés ici, dans un livre paru l'an dernier, L'été des Nabis : "l'un d'entre eux à rencontré _Paul Gauguin_, lui-même était un rebelle et (il) a exprimé sa manière de peindre. C'est-à-dire de faire naître l'émotion par la couleur et surtout éviter de copier la nature."

"Surtout éviter de copier la nature" - la ligne de conduite des Nabis expliquée par Jean-Marie Pinçon

Un lieu de vie culturelle et festive

Cette maison sera pour eux un lieu de création, entourés d'amis écrivains comme Octave Mirbeau, Tristan Bernard, ou Alfred Jarry, mais aussi un lieu de villégiature : "il y a un personnage fantastique dans le domaine de la distraction, c'est Toulouse-Lautrec qui va en courant avec une tapette pour tuer les mouches, en disant - taïaut, taïaut - pour chasser les guêpes, qui annonçait régulièrement fin août qu'il allait faire l'ouverture de la chasse. Cela voulait dire qu'il allait faire la tournée de tous les bistrots de la ville et il partait deux, trois quatre jours. Et il était plus connu que le docteur Petiot à l'époque."

Une souscription pour rénover ce patrimoine

La maison, "Les Relais", elle est restée ensuite dans l'oubli. Une souscription est lancée pour la rénover et en refaire un lieu culturel.

Un projet de rénovation porté par le propriétaire Frédéric Houzé et l'association des amis du vieux Villeneuve

Cette maison de Villeneuve sur Yonne aura aussi été habitée à partir de 1975 par l'écrivain, recompensé par le prix Goncourt Bernard Clavel. Il y a écrit notamment La lumière du lac et Le Rhône ou les métamorphoses d’un dieu (paru en 1979).

Des visites libres sont possibles de 15h à 18h30. Promenades et conférences prévues à 15h30, 16h30 et 17h30 ce samedi et ce dimanche.