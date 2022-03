Une Manchoise nommée aux Victoires de la musique classique

Une artiste manchoise est en lice pour les Victoires de la musique classique ce mercredi soir. La chanteuse mezzo Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, originaire de Catz, près de Carentan, fait partie des trois nommées dans la catégorie des la "Révélation de l'année en chant lyrique". Avec sa voix mezzo-soprano, elle a été repérée par un jury de professionnels mais aussi par le public.

Ayant commencé à 21 ans, je m'étais toujours dit que je serai beaucoup trop vieille pour être nommée Révélation de l'année. Car la limite d'âge est de 30 ans. Vu le temps que ça prend d'apprendre, de faire son trou le métier... Finalement, les choses sont allées vite et les étoiles se sont alignées. C'est possible, et c'est déjà une victoire d'être nommée - Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, chanteuse lyrique

Elle se produit maintenant sur les plus grandes scènes parisiennes. Et pourtant, rien ne la prédestinait à devenir une chanteuse d'opéra. De parents paysagistes, elle a commencé le chant à 21 ans pendant ses études à Sciences Po Bordeaux. "J'ai toujours aimé chanter, la musique. _Je me suis inscrite au conservatoire par curiosité_, pour voir comment fonctionne la voix, ce qu'est l'opéra. Par curiosité et intérêt mais pas avec une visée professionnelle en fait", explique la manchoise.

Mais à la différence des musiciens, pour être chanteur lyrique pas besoin de commencer très tôt. _"_La voix a besoin de maturité. La croissance de l'appareil vocal n'est pas faite à 16 ans. Et en général, on ne commence pas des cours de chant lyrique à 12 ans. Ce qui était le plus contraignant, c'était le retard dans tout ce qui est solfège. J'avais tout à bâtir en même temps", confie la chanteuse.

Tout est possible et peu importe d'où on vient. La culture n'a pas de frontières régionales. La musique n'est pas réservée à une élite citadine. Au contraire, c'est pour tout le monde - Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, chanteuse lyrique

Deux autres chanteuses lyriques sont en lice dans la même catégorie que la Manchoise. La cérémonie se déroule au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence et sera diffusée en direct sur France 3 à 21 h 10. L'émission sera animée par Stéphane Bern.