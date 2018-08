Nérondes, France

Le Luisant est un petit théâtre de campagne situé à Germigny-l'Exempt, à l'Est du Cher, entre La Guerche-sur-l'Aubois et Sancoins. La salle de specatcle est menacée dans ses financements. L'an prochain, le théâtre risque de perdre plusieurs milliers d'euros de subventions publiques (le collectif parle de 12.000 euros en moins). Un collectif de citoyens, rassemblant environ 200 personnes, s'est créé mi-juillet pour défendre le théâtre.

Interpeller les élus

Une trentaine de membres de ce comité, pour la plupart des retraités, manifestait ce vendredi à Nérondes, dans le Cher, devant le bâtiment de la communauté de communes, pour interpeller les élus. "Je soutiens le Luisant", pouvait-on lire sur les pancartes. "Nous on n'est pas là pour négocier, on est là pour alerter le fait qu'il y a un lieu qui est exceptionnel et qui risque de disparaître", explique Danielle.

Les politiques se désintéressent de la culture"

Une trentaine de personnes rassemblée devant le bâtiment de la communauté de communes de Nérondes (Cher), venues défendre le théâtre rural du Luisant menacé dans son financement #culturepic.twitter.com/th4ZNBBWda — France Bleu Berry (@FB_Berry) August 24, 2018

Le petit théâtre de 115 places, est géré par une association et propose à l'année une vingtaine de spectacles et des résidences d'artistes, mais il est de plus en plus difficile de faire vivre ce genre de lieu selon Alain Liévaux, à l'origine du comité de soutien. "C'est très complexe, les politiques locaux se désintéressent quand même beaucoup de la culture et il y a des grosses problématiques de soutien à ces lieux".

Nouveau cahier des charges

Le mode de calcul des subventions a changé et au 1er janvier prochain, d'après le collectif, le théâtre pourrait perdre 12.000 euros. Un choix assumé par Denis Durand, le Président de la communauté de communes du Pays de Nérondes est l'un des deux financeurs du théâtre. "Nous respectons notre cahier des charges qui a été approuvé en juin 2017, les associations auront au maximum 40% des subventions que nous distribuons dans le cadre du PACT (financement du Conseil Régional)".

L'argent doit bénéficier à tous"

L'objectif est de mieux répartir l'argent sur d'autres associations, sachant que le théâtre n'est pas sur la communauté de communes et bénéficie d'un financement à titre dérogatoire. "Germigny ne fait pas partie de notre communauté de communes, nous nous faisons des spectacles dans les 12 communes de notre communauté de communes, au plus près des citoyens, l'argent doit bénéficier à tous".

Denis Durand rappelle que la subvention versée pour le Luisant n'a cessé d'augmenter entre 2015 et 2017 passant d'environ 16.000 euros à plus de 22.000 euros. Il ajoute aussi que de nombreux événements culturels, spectacles et expositions sont prévus encore cette année dans le cadre de la saison culturelle 2018-2019 "Bouchures en fêtes" du Pays de Nérondes.