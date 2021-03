Une marche fleurie à Metz pour défendre la culture

Comme à Epinal le 21 février dernier, une grande marche fleurie pour défendre la culture va déambuler, ce dimanche 14 mars dans les rues de Metz, comme dans d'autres villes du Grand Est. Les professionnels, qui bouclent une quasi année blanche à cause de la crise du Covid-19 appellent à la réouverture rapide des théâtres, cinémas, salles de concerts, toujours fermés avec les restrictions imposées par le gouvernement dans le cadre des mesures sanitaires.

Entre abattement et espoir

Céline Sant, comédienne et porte-parole du Collectif du 23 janvier se dit à la fois abattue par le "manque d'écoute" du gouvernement mais aussi pleine d'espoir grâce aux "manifestations de soutien du public" et la solidarité des artistes entre eux "pour unir nos voix et nos demandes" et qui "apporte beaucoup de force."

"Nous avons un peu le sentiment d'être bâillonnés" regrette Céline Sant qui assure que les professionnels ont des propositions à faire pour un retour des spectacles et des concerts. "Nous ne minimisons pas la menace que représente le virus, mais nous savons ce qui pourrait être mis en place pour nous permettre de redémarrer et d'accueillir les publics. Ce sont les publics qui nous manquent."

C'est ainsi que la manifestation de dimanche n'est pas ouverte qu'aux professionnels, mais aussi à tous ceux à qui la culture manque. Chacun est invité à se munir de fleurs qui seront symboliquement déposées tout au long du parcours, entre le Théâtre du Saulcy et l'Esplanade, devant les lieux fermés, y compris les bars et les restaurants.