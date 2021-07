Une marraine de luxe pour deux festivals cet été à Anduze, Alexandra Lamy

On ne va pas s'ennuyer à Anduze cet été avec rien de moins que deux festivals dans le magnifique parc des Cordeliers avec Jazz OParc et Lol&Lalala. Une marraine de luxe, Alexandra Lamy et un organisateur qui fait ses premières armes, Pierre-Emmanuel Barré.

Le Gard, terre d'accueil des vedettes d'envergure nationale. Le Gard et plus particulièrement les Cévennes. A Anduze, on ne remarque quasiment plus, la comédienne Alexandra Lamy. On peut y croiser, (moins régulièrement) Julien Doré et aussi le très piquant chroniqueur Pierre-Emmanuel Barré. L'ex de France Inter a choisi depuis 4 ans de s'installer chez-nous. Un mas mitoyen d'Alexandra Lamy.

Les cévenols sont sympas, vraiment

Lassé de sa vie trépidante dans la capitale, l'humoriste (d'origine bretonne, mais on ne lui en veut pas) a posé sa valise à Anduze. Une façon de rendre la pareille à "l'excellent accueil que j'aie reçu ici", Pierre-Emmanuel Barré organise - un rôle tout à fait nouveau pour lui - Lol&Lalala. Mêlant humour, "Tant pis" d'Aymeric Lompret, "La tragédie du dossard 512" de Yohann Métay et chanson Rock, Bancal Chéri. Une date à retenir le 28 Août, l'après-midi au parc des Cordeliers, des animations sont accessibles gratuitement.

Autre date à retenir le 17 juillet avec la 1 ére édition du festival Jazz Oparc que nous avons déja évoqué sur France Bleu Gard Lozère. Retenons, The Gombo Révolution, Cannibal Dandies ou Megaswing avec Patrick Artero. (Entrée : 10€ gratuit pour les moins de 16 ans)

Lol&Lalala : Les spectacles du soir est payant. De 17 à 19 € Points de vente billetterie : Site internet du festival : www.lolalala.fr Offices du tourisme : www.cevennes-tourisme.fr Numéro d’information : 04 66 52 32 15.