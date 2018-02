Mayenne, France

Chloé Briot a 30 ans, elle est née à Mayenne. Aujourd'hui elle vit dans la région lyonnaise. Ses parents étaient instituteurs. Des parents qui n'étaient pas musiciens mais qui ont voulu que leurs filles fassent de la musique "Ma grande-sœur faisait de la flûte traversière, j'étais un peu jalouse, j'avais envie de faire comme elle. J'ai donc commencé les percussions à l'âge de 4 ans à l'école de musique de Mayenne. " Mais comme beaucoup de petites filles, Chloé Briot chante sous la douche ou dans sa chambre "Quand on allume la radio, on ne met pas France Musique ou Radio Classique, j'écoutais du Lara Fabian, pas vraiment de l'opéra." Et pourtant, à 14 ans, son professeur de percussion remarque sa voix et l'adresse à Annick Vert, professeur de chant et directrice artistique de l'Ensemble Vocal Volubilis. Elle lui fait découvrir le chant lyrique et c'est une révélation. Chloé Briot fait son entrée au Conservatoire de Paris à 18 ans. Elle en a claqué la porte au bout de deux ans et demi.

Voix haute et verbe cru-Journal Le Monde en date du 28/06/2016

Sa première professeure de chant Annick Vert se souvient très bien de cette élève qui est arrivée à l'âge de 14 ans dans son cours. Une élève avec une voix fantastique et avec du caractère : "Il y a eu un article dans le journal Le Monde dont le titre était "Voix haute et verbe cru", elle est effectivement entière et spontanée." Une enseignante qui se réjouit de la belle carrière de son élève, et qui espère bien évidemment que Chloé remportera la Victoire de la Musique Classique dans la catégorie "Révélation Arts Lyriques". Réponse ce vendredi soir. Une émission à suivre sur France 3 et France Musique. Chloé Briot va interpréter ce soir un extrait des "Noces de Figaro" de Mozart.