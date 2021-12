Une photographe Mayennaise reçoit le titre de portraitiste de France 2021

Anne-Sophie Queuin nous accueille tout sourire dans son studio installé à l'entrée de son jardin à Préaux (Mayenne). Son diplôme a été posé sur un meuble, à la vue de tous. Elle l'a décroché le titre de portraitiste de France 2021 en octobre dernier. 3100 photos ont été examinées par un jury de professionnels. A la fin, elle fait partie des 180 lauréats.

La photographie, une reconversion

Anne Sophie se lance dans la photo en 2011 après huit ans passée dans la protection de l'enfance : "Mes valeurs n'étaient plus en adéquation avec mon métier et puis la photographie avait toujours été présente dans ma vie. Mon papa était un bon photographe amateur et il m'a insufflé un peu sans le savoir cette passion pour l'image" explique-t-elle. Elle commence à faire des portraits. Ses proches lui reconnaissent un talent fou : "De fil en aiguille, des amis d'amis d'amis me demandaient que je fasse leurs photos" sourit Anne-Sophie. Elle monte son entreprise Nos Vies en Images et rénove un tout petit local dans son jardin. Elle y installe tout son matériel et multiplie les formations : "Je vis de ce que j'aime et notre travail c'est de créer les souvenirs des familles d'aujourd'hui pour qu'elles puissent les transmettre. J'appelle cela le patrimoine photographique".

Anne-Sophie photographie des familles, des mariés, des grossesses ou des bébés et cela marche du tonnerre. Pour les mariages, son agenda est plein jusqu'en 2023 notamment à cause des reports liés à la crise sanitaire.

Un diplôme gage de qualité

Son beau diplôme de portraitiste de l'année, tinté de bleu, de blanc et de rouge, trône fièrement sur une petite table de son studio : "Ce diplôme vient qualifier notre travail et reconnaître notre travail et la qualité professionnelle de notre travail. C'est une fierté bien sûr mais surtout les gens savent que quand ils s'adressent à quelqu'un qui est portraitiste de France, ils s'adressent à un professionnel bien ancré et reconnu au niveau national".

C'était aussi un défi que je me lançais ! Je voulais sortir des sentiers battus. - Anne-Sophie Queuin

Aujourd'hui, Anne-Sophie est à la recherche d'une maison à Meslay du Maine pour y installer son studio.