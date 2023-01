Une Mayennaise va représenter la France à un concours international de chefs d'orchestre

La musique est devenue assez tôt sa langue maternelle. Chloé Meyzie a 32 ans, et dirige depuis deux ans l'ensemble instrumental de la Mayenne. La jeune femme participera mi mars à un prestigieux concours international de chef d'orchestre à Manchester en Angleterre. Née dans une famille de musiciens amateurs, Chloé Meyzie pensait plutôt faire de l'enseignement et de la recherche dans la musique, finalement elle a choisi de faire de la musique, de fabriquer de la musique. La cheffe d'orchestre était l'invitée du 6/9 de France Bleu Mayenne ce vendredi 13 janvier.

"Ce qui est intéressant dans le métier de musicien, et surtout dans la partie direction d'orchestre, c'est de passer de l'ombre à la lumière. En fait il y a une grande partie du travail que le public ne voit pas, il y a une grande partie d'étude de la partition, explique la cheffe d'orchestre. Le son, je l'imagine d'abord dans ma tête, mon travail commence avec le silence, je suis toute seule avec la partition, j'étudie les sons, le rythme, les dynamiques, les reliefs. Après il y a un travail artisanal, avec les musiciens pour donner forme à la musique, et ça s'est la lumière."

Huit chefs d'orchestre choisis parmi 200 candidats

Chloé Meyzie sort du lot par ses qualités d'écoute et de direction. Elle sait à la fois s'imposer face aux musiciens, tout en gardant l'humilité nécessaire pour ne pas paraitre arrogante. Son énergie et sa capacité à diriger l'orchestre avec une vision claire et lumineuse ont su faire la différence. Voilà pourquoi le jury du Siemens Hallé International Conductor Competition a choisi la directrice de l'ensemble instrumental de la Mayenne. Des mots élogieux et à la clé pour la jeune cheffe d'orchestre et bien "ce type de concours prestigieux c'est beaucoup de visibilité et l'opportunité de travailler avec un orchestre de premier rang sur la scène internationale"