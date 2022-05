Une messe en l'honneur du passage berrichon de Saint-Charles-de-Foucauld célébrée à Ciron, dans l'Indre

Au bord de la Creuse, entre soleil et ombre, un peu plus de 150 fidèles ont assisté à cette messe en plein air. L'archevêque de Bourges, Jérôme Beau, avait fait le déplacement pour l'occasion.

Un sentiment de fierté

Dans son homélie, Jérôme Beau rappelle l'histoire berrichonne de Charles de Foucauld. Même s'il est surtout connu pour son oeuvre au Maghreb et au Proche-Orient, l'alsacien est souvent venu en séjour dans les châteaux de Romefort et de la Barre, à Ciron. Puis, une fois (re)devenu croyant, c'est à l'abbaye de Fontgombault, auprès des moines, qu'il aurait eu le déclic : son existence devra se faire auprès des plus pauvres.

"Toute son histoire ne se résume pas au Berry, forcément" sourit Patrick Guinnepain, curé du Blanc. "Mais il y a au moins cet épisode décisif. C'est ici, dans le Berry, qu'il a découvert la vie monastique et sa vocation. C'est une fierté. Puis c'est aussi une belle occasion de redécouvrir quelque chose de notre foi chrétienne à travers quelqu'un qui l'a mis en valeur d'une manière particulière."

La messe s'est déroulée au bord de la Creuse. © Radio France - Xavier Ponroy

"C'est même une grande fierté" abonde Anne, une fidèle venue en famille. "Ce n'est pas anodin : il est passé par ici, donc il a des choses à nous dire. C'est une personnalité qui m'a toujours touchée parce qu'il était très simple, très proche des gens".

À Rome, près de 45.000 croyants se sont réunis pour la messe de canonisation du Pape François. Au total, 10 religieux ont été canonisés ce dimanche, dont trois Français.